На піар у ЗМІ міськрада Львова витратила майже мільйон гривень

Протягом 2017 року Львівська міська рада витратила 898 тисяч гривень на «висвітлення своєї діяльності» у місцевих ЗМІ. Про це пишуть Наші гроші.Львів, передає Львівський портал.

Розподіляли майже мільйон гривень бюджетних коштів два структурні підрозділи міської ради: управління «Секретаріат ради», яке висвітлювало діяльність депутатів, та департамент «Адміністрація міського голови», що відповідав за міського голову та чиновників. При цьому лише Секретаріат ради точно знає, за що і коли платив редакціям, а от в Адміністрації міського голови практично взагалі не мають інформації, за що вони платили медіям.

Найбільше грошей за висвітлення діяльності Львівської міськради отримали ТРК-Львів та Львівське обласне радіо (тепер – суспільне UA:Львів) – 313,6 тис. грн. Ще 140,5 тис. грн отримала газета «Високий замок», а радіо «Львівська хвиля» дісталася 101,8 тис. грн.

Іншим редакціям заплатили менше. Радіо «Незалежність», «Галичина», «Західна столиця», «Радіо Skovoroda» та «Регіон-Інформ Україна» загалом отримали 115 тис. грн. Телеканалам «НТА» та «Першому західному» на двох дісталося 39,6 тис. грн. Сайтам «Львівська газета. Вісник міста», «Твоє місто», «Гал-Інфо», «032.ua», «Медіастар», «Варіанти» та «Вголос» заплатили 142,7 тис. грн. І ще 45 тис. грн отримала газета «Львівська пошта».

Департамент «Адміністрація міського голови», який відповідає за висвітлення роботи міського голови та виконавчої гілки міськради, згідно з даними E-data, витратив на це у 2017-му 476 тис. грн.

До кінця невідомо, на що саме пішли ці кошти, оскільки повних звітів та оплачених матеріалів в мерії не зберігають, а транзакції проводять просто за «виготовлення та трансляцію програм», «інформаційне повідомлення» та «публікацію матеріалів», вказуючи лише де-не-де деталі матеріалів.

А тому в «Адміністрації міського голови» самі не знають, за що платили. Така практика тепер дозволяє їм уникнути незручних запитань щодо змісту оплачених матеріалів, а нам взагалі сумніватися, що такі матеріали побачили світ.

Відтак редакції «НГ. Львів» не вдалось проаналізувати, наприклад, публікації газети «Високий замок», яка отримала 75 тис. грн. В Адміністрації нам надали частину матеріалів, але вони не впевнені, чи це всі оплачені тексти. В самій ж газеті нам повідомили, що такого списку не мають.

Така ж ситуація з сайтом «Гал-Інфо», якому Адміністрація заплатила 10 тис. грн. У редакції ж нам пояснили, що «ведення переліку опублікованих матеріалів згідно договору не передбачене».

Відомо, що сайт «Твоє місто» отримав 7,5 тис. грн за зйомку, трансляцію та монтаж подій Lviv Startup Days. Але не знаємо, за що міськрада заплатила «Твоєму місту» ще 17,5 тис. грн. Нам надали лише один оплачений матеріал − «Упродовж півроку французи допомагатимуть Львову вирішити проблему зі сміттям».

Співпраця «Адміністрації міського голови» та редакцій львівських ЗМІ будується в більшості випадків на довірі – працівники міськради не збирають списків оплачених матеріалів, відтак не знають, за що точно вони віддають гроші. А йдеться ж про майже півмільйона гривень з бюджету на рік.

«Ми не зберігаємо всіх лінків чи публікації. Ми замовили публікацію, оплатили, вона вийшла друком − і окей. Навіщо нам нагромаджувати тут папери? Не все підшиваємо в архіви, тому не все можемо дати», − пояснила Христина Процак, керівник прес-служби мерії.

Натомість «Секретаріат ради», структура мерії, яка відповідає за діяльність міських депутатів, минулого року на висвітлення їхньої діяльності витратив 422 тис. грн. При цьому тут чітко знають, коли і за що платили. Гроші витратили на розміщення 113 матеріалів, в яких фігурували депутати та чиновники, оголошення та тексти про впровадження міськради.

Натомість на висвітлення діяльності міського голови Львова Андрія Садового з бюджету пішло щонайменше 116 тис. грн, тобто ¼ всього бюджету Адміністрації. Із тих матеріалів, які доступні для аналізу, можна заробити висновок, що найбільше коштів витратили на найбільш болючу для міського голови тему – будівництво сміттєпереробного заводу.

Наприклад, «Львівська газета» опублікувала два інтерв’ю з мером з тематично однаковими заголовками: Андрій Садовий: «Ми збудуємо сучасний сміттєпереробний завод» та «Це буде високотехнологічне екологічно чисте підприємство, приклад для всієї України», – А. Садовий про новий сміттєпереробний завод. Обидва інтерв’ю коштували по 2 тис. грн.

Ще одне інтерв’ю, де тема сміття була винесена в заголовок, вийшло на сайті «Гал-Інфо»: «Андрій Садовий: меморандум не працює, і ми маємо великі проблеми».

Минулого року мер взяв участь в 38 програмах «Про Львів з міським головою» на Львівському радіо за 95 тис. грн, де розмовляв на різні теми.

Участь Садового в трьох програмах циклу «Місто для людей» на радіо «Незалежність» коштувала міському бюджету 8 тис. грн. В цих ефірах мер розповідав про розвиток Львова у 2017 році, вирішення господарських питань, бюджет розвитку та відповідав на запитання слухачів.

Радіо «Незалежність», згідно з документами, надавало мерії суттєву знижку – 70% через «соціальну спрямованість» програм. Тому ще три ефіри з Садовим в програмах «Україна вчора і сьогодні», «Знайти себе» та «Підсумок важливого» обійшлись бюджету лише в 6,4 тис. грн.