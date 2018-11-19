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Мешканці області отримають 117 мільйонів за зекономлені субсидії

Соломія Головіна

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Мешканці Львівщини отримають компенсацію за зекономлену субсидію на загальну суму у 117 млн грн. Про це сьогодні, 19 листопада, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомила директор департаменту соціального захисту населення Наталія Кузяк, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За її словами, загалом було зекономлено субсидій на суму 130 млн грн, втім мешканці подали заяви на повернення лише 117 млн грн. Посадовиця також пояснила, що люди в основному не зверталися за компенсацією, якщо зекономлені кошти не перевищували 100 грн.

«Відшкодування відбудеться наприкінці року, коли надійде субвенція», – поінформувала Наталія Кузяк.

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