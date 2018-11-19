Львівські музеї відвідали більше 7 000 школярів

Протягом жовтня музеї області відвідали понад 7 000 дітей. Найактивніше у музеї ходили школярі з Жовківського, Сколівського, Стрийського і Самбірського районів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як розповіла директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало, в області діють інтерактивні пересувні виставки, які упродовж року мандруюють містами і селами Львівщини.

Серед них – «ЗУНР у війні та державотворенні», яка охопила більше тисячі школярів, «ЗУНР: галицький вимір Української революції 1917-1921 рр.». Цю виставку до кінця року представлять у Мостиськах, Старому Самборі, Турці, Сколе, Стрию, Дрогобичі, Миколаєві.

Як повідомляв Львівський портал, із початку 2018 року музеї Львівщини вже відвідали 42 тисячі дітей. Найбільше школярів побувало у Львівському історичному музеї, заповіднику «Тустань», музеях Івана Франка та Михайла Грушевського.