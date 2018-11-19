Львів'ян кличуть на нічні екскурсії підземеллям Гарнізонного храму

Цієї п’ятниці та суботи, 23-24 листопада, львів’ян запрошують на нічні екскурсії підземеллям Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Світ підземель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла розкриватиме свої таємниці при світлі свічок, так, як це було у давнину. Протягом екскурсії ми разом з вами дізнаватимемось про минуле наймогутнішого ордену отців єзуїтів, побачимо скарби найбільшого храму старого міста і навіть те, як виглядав Львів 300, 500 та 700 років тому», – розповідають організатори.

Нічні екскурсії підземеллям Гарнізонного храму розпочнуться о 20:00 год., а завершаться о 23:00 год. Збір груп – щопівгодини.

Вартість квитка для дорослих становить 20 гривень, для студентів – 15 гривень (при наявності студентського квитка), для школярів – 5 гривень. Екскурсія для дошкільнят є безкоштовною.

Зазначимо, Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла знаходиться на вул. театральній, 11, однак вхід до підземелля – з просп. Свободи.

Додамо також, що Гарнізонний храм (колишній костел Єзуїтів) був першою бароковою спорудою у Львові. Його почали зводити у 1610 році під керівництвом італійця, архітектора ордену єзуїтів Джакомо Еріано, а завершили аж через 20 років – у 1630 році. Із часів Радянського Союзу протягом 65 років костел Єзуїтів використовували як книгосховище – там зберігали близько 3 мільйонів книг. У 2011 році його передали Львівській архиєпархії УГКЦ. Сьогодні Гарнізонний храм є під опікою Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ.