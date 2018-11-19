Дуже важко знайти фахівців, які хочуть працювати із сім’ями, в яких є діти з вадами розвитку, - головний медик Львова

У Залізничному та Шевченківському районах відкриють Центри раннього втручання для сімей, в яких виховуються діти з порушенням розвитку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зауважимо, що з серпня цього року на базі КНП «4-а міська поліклініка м. Львова», що на Сихові, розпочав роботу Центр раннього втручання. Тут з малюками, віком до 4 років, працюють фахівці, які допомагають їм розвиватись, а також адаптуватись їм та їхнім батькам до життя в суспільстві. А ще раннє втручання має виражену профілактичну спрямованість щодо попередження прогресування порушень у дітей. Наступні такі центри планують відкрити у Залізничному та Шевченківському районах.

Як розповіли в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, послугу раннього втручання запроваджена для того, щоб допомогти батькам, в яких народилась дитина з порушенням розвитку, з раннього віку працювати з такою дитиною, правильно доглядати і виробляти в неї навики, які допоможуть їй інтегруватися в суспільство і не відчувати себе обмеженою. З цією метою, з 1 січня 2018 року в 4-тій міській поліклініці Львова було створено Кабінет раннього втручання, а вже з 1 серпня цього року — розширили надання цієї послуги, створивши Центр раннього втручання.

«Ми починали роботу у форматі Кабінету, і коли побачили, що воно потрібне, що є спеціалісти, які готові працювати з такими сім’ями, тоді ми трансформували це в Центр з відповідним набором приміщень, обладнанням, і кількість сімей сьогодні збільшилася до 69, які приходять сюди і вчаться. Бо суть цієї послуги — це підібрати індивідуальні вправи і програми для кожної дитини окремо, щоб потім батьки вдома, у звичних для них умовах, виконували ті вправи, необхідні для розвитку дитини. Звісно, не все обладнання ми могли купити самі, а тому зверталися до людей з проханням, щоб вони допомогли це купити», — розповів Володимир Зуб, керівник управління охорони здоров’я Львівської міської ради.

Головна особливість цього Центру в тому, що фахівці тут працюють не лише з дитиною, яка має вади розвитку, а зі всією сім’єю.

«До нас на послугу можна потрапити через скерування сімейного лікаря, невролога, психіатра, або навіть прийти і просто записатися. Наразі ми обслуговуємо більше дітей Сихівського району, а пізніше будемо брати й інших дітей. Тут ми займаємося із дітьми, які мають порушення нервової системи, а також з дітьми, які мають біологічний ризик, недоношені. На програмі зараз є 69 сімей, і це діти з різними діагнозами. Головна особливість нашого центру — це те, що ми акцентуємо свою увагу не лише на дитині — а на всій сім’ї. Тобто ми робимо батьків компетентними у завтрашньому дні», — розповіла Оксана Гик, керівник Центру раннього втручання КНП «4-а міська поліклініка м. Львова».

Зокрема, за 9 місяців 2018 послугу раннього втручання в Центрі отримали 69 сімей.

«Це 2 дитини з церебральним паралічем, 6 дітей з розладом спектру аутизму, 16 дітей з мовними розладами, 13 дітей з мінімальною мозковою дисфункцією, 1 дитина з вродженою вадою центральної нервової системи, 4 дітей з генетичними захворюваннями, 10 дітей з поведінковими розладами, 10 дітей з гіпоксично-ішемічними ураженнями центральної нервової системи, а також 3 сім’ї із групи соціального ризику», — каже заступник головного лікаря з охорони материнства та дитинства КНП «4-а міська поліклініка м. Львова» Галина Бєлова.

У створенні Центру раннього втручання активно допомагали фахівці навчально-реабілітаційного центру «Джерело». Зокрема, вони ділилися з фахівцями Центру досвідом роботи з такими дітками. Адже в Центрі раннього втручання працює мультидисциплінарна команда фахівців, серед яких — педіатри, психолог, логопед, фізичний реабілітолог.

«Дуже сильно тішить Львів, бо маємо безпрецедентне впровадження такої послуги на рівні двох галузей — охорони здоров’я, і соціального захисту. Ми апробуємо, і зможемо поділитися цим досвідом з іншими містами», — зауважила Зореслава Люльчак, керівник навчально-реабілітаційного центру «Джерело».

Для створення Центру раннього втручання, зокрема на ремонтні роботи приміщень та закупівлю обладнання й інвентаря, використали майже 1, 2 млн. грн.

Як зауважує керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб, згодом такі Центри планують відкрити й в інших міських поліклініках, щоб ця допомога стала наближенішою до родин, які її потребують. Адже, з його слів, налагодження ефективної системи раннього втручання дозволить зменшити затримки розвитку у дітей, попередити їх виникнення чи прогресування, сприятиме повноцінному розвитку дитини, а також допоможе дитині та батькам адаптуватися до життя в суспільстві. Однак головна проблема — це пошук спеціалістів, які готові працювати з такими сім’ями.

«Ми плануємо робити такі і в інших районах, але знайти приміщення, його відремонтувати — не головна проблема. Головна — це підготовка кадрів. Бо сьогодні дуже важко знайти фахівців, які хочуть працювати із сім’ями, в яких є діти з вадами розвитку. Це треба любити, і навчитися цьому. Я дякую „Джерелу“, що підготували цю команду фахівців, бо в університетах цього не вчать. Тому найбільша проблема — відсутність спеціалістів. Це проблема, яку потрібно вирішувати на державному рівні. Бо ми це робимо у Львові, а в інших містах цього, на жаль, не робиться», — розповів Володимир Зуб, керівник управління охорони здоров’я Львівської міської ради.