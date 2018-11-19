Червоноградцю, який пограбував дитину, «світить» до шести років тюрми

Суд обрав запобіжний захід 50-річному мешканцю Червонограда, який пограбував дитину на центральному ринку міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що зловмисник, перебуваючи на центральному ринку у Червонограді, відкрито заволодів мобільним телефоном малолітньої дівчинки, після чого втік з місця події.

Згодом правоохоронці затримали грабіжника. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 КК України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

Нещодавно слідчий суддя Червоноградського міського суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії, поліцейські перевіряють причетність зловмисника до інших правопорушень.