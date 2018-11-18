За грабежі мешканець Борислава може сісти за ґрати на шість років

Вчора, 17 листопада, до поліції звернулась 53-річна мешканка Борислава і повідомила, що у Трускавці невідомий зловмисник викрав її сумочку, у якій були гроші та особисті речі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетний раніше судимий 41-річний мешканець Борислава. Також встановлено його причетність до скоєння ще одного подібного злочину. Речові докази поліцейські у нього вилучили.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.