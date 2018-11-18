Якої погоди чекати львів’янам завтра?

У понеділок, 19 листопада, у Львові та області прогнозують хмарну погоду, сніг та ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Завтра синоптики прогнозують на території області сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. Також у південній частині Львівщини вночі та вранці буде туман, видимістю 200-500 м.

За даними Sinoptic.ua, в понеділок вночі температура повітря становитиме -2 градуси, а вдень стовпчик термометра зупиниться на позначці нуля.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, відтак мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв – бути максимально пильними за кермом.