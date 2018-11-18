Як швидше перетнути кордон під час новорічно-різдвяних свят? Поради від митників

Наближається період різдвяно-новорічних свят, і навантаження на пункти пропуску в цей час суттєво зростає. Адже українці масово повертаються додому з навчання чи з роботи за кордоном. Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук, передає Львівський портал.

За його словами, ще більш тривалим перетин кордону робить те, що переважна більшість українців, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і в’їжджають на авто в режимі тимчасового ввезення терміном на 60 днів, як правило, не мають готового пакету документів для оформлення відповідного зобов’язання.

Так, упродовж 2017 року у пунктах пропуску на Львівщині оформлено близько 20 тисяч зобов’язань про зворотне вивезення транспортних засобів, які ввозили в Україну громадянами, що перебувають на тимчасовому консульському обліку. Із них оформили майже 11,5 тис. зобов’язань на транспортні засоби польської реєстрації, близько 6,5 тис. – чеської реєстрації, близько 1,5 тис. – іспанської реєстрації, понад 600 – датської та німецької реєстрації, близько 500 – литовської та португальської реєстрації, 300 – італійської реєстрації тощо.

При цьому найбільша кількість зобов’язань оформлюється в періоди перед Різдвяними, Великодніми та Новорічними святами, а також у літній період, тобто у сезон відпусток.

«Саме тому зовсім нещодавно звернувся до Представництва МЗС у Львові з проханням скерувати до консульських установ України за кордоном інформацію про можливість громадян відповідної категорії завчасно підготувати документи, необхідні для письмового декларування транспортних засобів, які вони ввозять у режимі тимчасового ввезення», – написав Левко Прокіпчук.

Відтак громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити один легковий автомобіль на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року. При цьому такі авто можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання органу доходів і зборів документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни.

Під час підготовки до подорожі такі громадяни для пришвидшення перетину кордону можуть завчасно підготувати документи, необхідні для письмового декларування транспортних засобів. Зокрема:

заповнити митну декларацію, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №431;

виготовити копії свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб, що підтверджує право власності громадянина на цей транспортний засіб та його реєстрацію на території відповідної країни, а також сторінок закордонного паспорту громадянина України з відмітками про прийняття на тимчасовий консульський облік в консульській установі України за кордоном.

«Такі прості дії, за підрахунками митниці, зможуть зменшити час очікування на 30 хвилин. Також не забувайте, що перед під’їздом до кордону вартує переглянути ситуацію перед пунктами пропуску, щоб обрати менш завантажені», – додав Левко Прокіпчук.

Дізнатися, чи є черги на пунктах пропуску, можна на сайті ЛОДА, ДФС, а також за допомогою нещодавно створеного мобільного додатка Easy border UA.