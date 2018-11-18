У Шегинях майже за 13 мільйонів збудують амбулаторію

У селі Шегині Мостиського району на вул. Дружби, 184 збудують амбулаторію первинної медичної допомоги. Відповідне оголошення про тендер розмістили 16 листопада на порталі публічних закупівель Prozorro, передає Львівський портал.

В умовах тендеру вказано, що збудувати нову амбулаторію у Шегинях мають до 31 грудня 2019 року. Компанія-переможець повинна провести необхідні земляні роботи, спорудити будівлю амбулаторії, встановити вікна та двері, облаштувати вентиляцію, каналізацію, опалювальну систему, водо- і –газопостачання.

Майбутня амбулаторія обов’язково повинна мати систему захисту від блискавок, пожежну сигналізацію та відеоспостеження.

Також територію амбулаторії мають замостити плиткою, озеленити її та встановити освітлення. На території медзакладу облаштують лавки, урни для сміття та дитячий майданчик.

Загалом на будівництво нової амбулаторії первинної медичної допомоги у Шегинях планують витратити 12,7 млн грн.

Тендер відбудеться 3 грудня, подавати свої пропозиції компанії можуть до 2 грудня.