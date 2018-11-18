У Львові 23 рятувальники гасили пожежу у житловому будинку

Вчора, 17 листопада, о 19:18 год., до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Брюховицькій, 24/1. Займання виникло у двоповерховому житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежу вдалося ліквідувати о 20:18 год. До гасіння залучили 23 рятувальників і 5 одиниць техніки. Внаслідок події ніхто не постраждав, вогонь знищив дерев`яне перекриття на площі 50 кв м.

Наразі причини виникнення займання та всі обставини події встановлюються.