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У Львові 23 рятувальники гасили пожежу у житловому будинку

Олена Карп'юк

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Вчора, 17 листопада, о 19:18 год., до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Брюховицькій, 24/1. Займання виникло у двоповерховому житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежу вдалося ліквідувати о 20:18 год. До гасіння залучили 23 рятувальників і 5 одиниць техніки. Внаслідок події ніхто не постраждав, вогонь знищив дерев`яне перекриття на площі 50 кв м.

Наразі причини виникнення займання та всі обставини події встановлюються.

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