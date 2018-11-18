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У Львівській політехніці для винахідників запрацював перший в Україні StartUp Market

Олена Карп'юк

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Для молоді, яка має інноваційні ідеї, та знає, як втілити їх у життя, у Львівській політехніці відкрили сучасний StartUp Market. Там винахідники безкоштовно розміщуватимуть свої стартапи, а зацікавлені інвестори у будь-який час зможуть ознайомитися з ними і надати ресурси для реалізації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

 

У межах презентації платформи свої проекти показали 25 команд та індивідуальних розробників. Серед стартапів, які вони представляли, – прототип роборуки, котру можна використовувати у розмінуванні територій; інноваційний  шолом для звукоізоляції, призначений для переговорів у людних місцях; «розумний» будинок, який допоможе школярам вивчати основи програмування тощо.

«Безкоштовно показати свою розробку в StartUp Market може кожен, хто має вже готовий винахід або проект, близький до готового виробу. Також нам потрібно, щоб розробка постійно та у готовому вигляді зберігалася у нас. Усе це для того, аби представники бізнесу у будь-який час могли ознайомитися з проектом та вирішити, чи готові вони у нього вкладати кошти. Крім того, інвестори зможуть надати рекомендації автору щодо удосконалення проекту», – пояснив директор Tech StartUp School Назар Подольчак.

Фото: МОН

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