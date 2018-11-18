У Києві праворадикали зірвали марш за права трансгендерів

У центрі Києві представники праворадикальних організацій зірвали марш за права трансгендерів, який відбувається сьогодні, 18 листопада. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

Учасники маршу планували зібратися у парку біля червоного корпусу університету ім. Т. Шевченка, однак сьогодні вранці там почали свої акції праворадикали та представники релігійних громад.

Учасники маршу хотіли оголосити вимоги від МОЗ, МВС та інших відповідальних державних установ щодо оприлюднення плану впровадження МКХ-11 в Україні, затвердження нового клінічного протоколу з медичної допомоги трансгендерним людям, а також про зняття заборони на усиновлення/удочеріння для трансгендерних людей, включення ознаки гендерної ідентичності до законодавства про протидію дискримінації та до переліку ознак, за якими прояви насильства мають розглядатися як злочини на ґрунті ненависті.

Відтак збір учасників перенесли до станції метро «Університет», проте там їх зустріли зустріли радикально налаштовані молодики. На місці також були присутні правоохоронці та поліція діалогу, які облаштували кордон між групами учасників.

Канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції, під час сутичок влучили в обличчя і розбили окуляри. При цьому невідомі застосували димові шашки, які кидали і на проїжджу частину. Видання Вєсті з місця події повідомляє, що радикали розпилили газові балончики в бік двох дівчат-учасниць акції, допомогу постраждалим надали представники «Червоного хреста».

Через тиск радикалів учасники «Транс*маршу» були змушені припинити акцію та спуститися до поїздів метрополітену.

Своєю чергою у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що «представники інших організацій, які проводили захід у парку ім. Шевченка, намагалися влаштувати провокацію, прибувши до станції метро Університет».

«Поліцейські, аби не допустити конфліктів, розділили учасників. У цей час невідомий чоловік застосував газовий балончик, унаслідок чого двом людям знадобилася медична допомога. Правоохоронці продовжують нести службу у центральній частині міста», – зазначили у поліції.

Фото: Майкл Колборн