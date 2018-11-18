Нетверезий львів’янин обстріляв із пістолета три автівки

Вчора, 17 листопада, до патрульних надійшло повідомлення про те, що на вул. Максимовича невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння стріляє із пістолета по запаркованих машинах. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Як встановили інспектори, порушником виявився 41-річний львів’янин. Він обстріляв три автівки, які були запарковані на вул. Максимовича.

За неофіційною інформацією, причиною стрілянини стало те, що машини стояли на газоні.

«У чоловіка виявили предмет, схожий на пістолет. Також у нього були закривавлені руки», – зазначили у патрульній поліції.

Зловмисника затримали і передали слідчим.

Фото: патрульна поліція