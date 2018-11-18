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На Львівщині середня зарплата аграріїв зросла на 40%

Олена Карп'юк

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Станом на вересень середня зарплата працівників аграрної галузі на Львівщині становила 9588 грн, що на 40% більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

У 2017 році в області діяло 1200 сільськогосподарських підприємств, на яких працювали 6000 працівників або 1,3% усіх штатних працівників Львівщини.

Щодо середньомісячної зарплати працівника галузі, то у 2017 році вона становила 7109 грн, у січні-вересні 2018 року – 8873 грн, у вересні 2018 року – 9588 грн, а це на 40% більше у порівнянні з вереснем 2017-го.

Із початку цього року приріст сільськогосподарської продукції в області становив 6,9%. Порівняно з січнем-жовтнем 2017 року зросло виробництво культур зернових та зернобобових на 7%, сої – на 39%, соняшнику – на 33%, ріпаку – на 21%, культур овочевих – на 1%, картоплі – на 0,2%, культур плодових і ягідних – на 22%, яєць – на 0,8%.

Зазначимо, щороку у третю неділю листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства.

Нагадаємо, у серпні середня заробітна плата на Львівщині становила 8194 грн. У вересні середня номінальна заробітна плата в Україні склала 9042 грн.

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