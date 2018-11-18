Львівські патрульні спіймали чоловіка, який крав каміння на території парку «Знесіння»

Вчора, 17 листопада, патрульні отримали виклик на вулицю Старознесенську, де на територію природного заповідника невідомі заїхали вантажівкою та грузили у неї каміння. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

«Інспектори прибули на місце, побачили транспортний засіб MAN та чотири великі мішки з камінням. Також виявили чоловіка, який повідомив, що має дозвіл на вивіз цього каміння. Особу перевірили в базі даних, виявилося, що чоловік вже був судимим. На місце приїхала охорона, яка повідомила, що ніякого дозволу не видавала», – йдеться у повідомленні.

Заїхавши вантажівкою на територію заповідника, зловмисник також пошкодив шлагбаум. Патрульні передали його слідчо-оперативній групі Личаківського відділу поліції.

Зазначимо, вздовж вулиці Старознесенської у Львові пролягає регіональний ландшафтний парк «Знесіння».

Фото: патрульна поліція