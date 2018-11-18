Фільм «Донбас» отримав Гран-прі кінофестивалю у Севільї

У Севільї ( Іспанія) завершився 15-й міжнародний кінофестиваль, на якому фільм українського режисера Сергія Лозниці «Донбас» визнали кращим. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

Всього в конкурсній програмі фестивалю взяли участь 19 фільмів: претендентами на Гран-прі були, серед інших, нові роботи призерів Каннського кінофестивалю Нурі Більге Джейлана, Олів’є Ассаяса і Мії Хансен-Леве, лауреатів премії «Оскар» Флоріана Хенкеля фон Доннерсмарка і Ласло Немеша.

«Донбас» вперше показали в межах програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю, де був відзначений премією за режисуру.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Північноамериканська прем’єра драми відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто в секції Contemporary World Cinema. У жовтні фільм удостоївся премії «КІНОКОЛО», яка щорічно вручається від імені спільноти кінокритиків України за кращий фільм і режисуру.

«Донбас» створювався в копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Стрічка стала одним із переможців Восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно.