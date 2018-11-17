У Буському районі мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою: постраждали троє людей

Вчора, 16 листопада, близько об 11:40 год., на автодорозі Київ – Чоп у Буському районі мікроавтобус врізався у вантажівку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус «Рено Трафік», яким керував 48-річний мешканець Турківського району, та мала вантажівка «Тата», за кермом якої перебував 46-річний мешканець Буська.

Внаслідок аварії водія «Тата» та двох пасажирів «Рено», чоловіків віком 31 та 32 роки, доставили у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.