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У Буському районі мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою: постраждали троє людей

Олена Карп'юк

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Вчора, 16 листопада, близько об 11:40 год., на автодорозі Київ – Чоп  у Буському районі мікроавтобус врізався у вантажівку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус «Рено Трафік», яким керував 48-річний мешканець Турківського району, та мала вантажівка «Тата», за кермом якої перебував 46-річний мешканець Буська.

Внаслідок аварії водія «Тата» та двох пасажирів «Рено», чоловіків віком 31 та 32 роки, доставили у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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