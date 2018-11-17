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Синоптики прогнозують на Львівщині сніг та ожеледицю

Олена Карп'юк

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У неділю, 18 листопада, у другій половині дня на території області прогнозують сніг, ожеледицю та туман. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Від завтра, 18 листопада, і впродовж наступних кількох днів на території Львівщини падатиме сніг (від невеликого до помірного). На дорогах синоптики прогнозують ожеледицю, а вночі та вранці завтра – місцями туман, видимістю 200-500 м.

За даними Sinoptic.ua, в неділю вночі температура повітря становитиме -4 градусів морозу, а вдень стовпчик термометра зупиниться на позначці нуля.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, відтак мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв – бути максимально пильними за кермом.

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