На Золочівщині обікрали старовинну церкву

У ніч на 15 листопада у селі Махнівці Золочівського району невідомі обікрали старовинну дерев’яну церкву святих Кузьми та Дем’яна, яка є пам’яткою архітектури національного значення. Про це пише Релігійно-інформаційна служба України, передає Львівський портал.

Злодії винесли із храму старовинну золоту чашу, євангеліє, вишитий фелон, дві позолочені корони для шлюбу, збільшену копію Чудотворної ікони Матері Божої Махновецької, хрести, вервицю та інші цінні речі. Із храму також викрали скриньку для пожертвувань.

Зазначимо, що церкву святих Кузьми та Дем’яна у селі Махнівці збудували в 1697 році. Іконостас храму виготовлено за кошти єпископа Луцького і Острозького Йосифа Виговського, внука Гетьмана Івана Виговського у 1723 -1724 роках.

У XVIII столітті храм дещо розширили. У 1970 році церкву відреставрували. Храм є пам’яткою архітектури національного значення.

Фото: Вікіпедія