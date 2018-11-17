ОСТАННІ НОВИНИ

На Золочівщині обікрали старовинну церкву

Олена Карп'юк

|

У ніч на 15 листопада у селі Махнівці Золочівського району невідомі обікрали старовинну дерев’яну церкву святих Кузьми та Дем’яна, яка є пам’яткою архітектури національного значення. Про це пише Релігійно-інформаційна служба України, передає Львівський портал.

 

Злодії винесли із храму старовинну золоту чашу, євангеліє, вишитий фелон, дві позолочені корони для шлюбу, збільшену копію Чудотворної ікони Матері Божої Махновецької, хрести, вервицю та інші цінні речі. Із храму також викрали скриньку для пожертвувань.

Зазначимо, що церкву святих Кузьми та Дем’яна у селі Махнівці збудували в 1697 році. Іконостас храму виготовлено за кошти єпископа Луцького і Острозького Йосифа Виговського, внука Гетьмана Івана Виговського у 1723 -1724 роках.

У XVIII столітті храм дещо розширили. У 1970 році церкву відреставрували. Храм є пам’яткою архітектури національного значення.

Фото: Вікіпедія

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

Доросла аритмія дитячого серця
Вероніка РОЙ
Доросла аритмія дитячого серця

Інформаційні хвилі щодо реорганізації чи ліквідації медичних закладів у Львівські області не вщухають уже впродовж трива...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...