На Львівщині завершується збір урожаю

На Львівщині аграрії завершують останні польові роботи перед зимою: збирають кукурудзу, сою, цукрові буряки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, аграріям залишилось зібрати кукурудзу на площі 4,2 тис. га, сою на площі 0,8 тис. га, а також цукрові буряки на площі 2,3 тис. га.

«Аграрії максимально використовують кожен погожий день, щоб завершити збиральні роботи в оптимальні агротехнічні терміни, провести зяблевий обробіток ґрунту під посів ярих культур, ґрунтозберігаючі заходи: внесення вапнякових меліорантів, приорювання сидеральних культур», – йдеться у повідомленні.

Водночас сільськогосподарські підприємства області вже встигли намолотити 1018,8 тис. тонн зерна, а це на 153,3 тис. тонн більше, ніж у 2017 році.