На Донбасі загинув український військовий

Упродовж минулої доби, 16 листопада, на Донбасі російські окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було. Втім вже з початку цієї доби, 17 листопада, під час бойових дій один наш військовий загинув. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли українських позицій в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине.

Із мінометів 82-го та 120-го калібрів ворог обстрілював наших військових на Світлодарському напрямку поблизу Новолуганського, а також на Попаснянському напрямку в районі населеного пункту Вільний. Міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети противник застосував і на Приазов’ї, обстрілявши позиції підрозділів українських військ біля Широкиного.

В ході бойових дій протягом 16 листопада втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку цієї доби, ворог із мінометів 82-го калібру обстріляв позиції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Новотошківське та Жолобок. Біля останнього зафіксовано використання і мінометів калібру 120 мм. Окрім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники вели вогонь по захисниках Гнутового. Під час бойових дій 17 листопада загинув один український військовослужбовець.