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На Донбасі загинув український військовий

Олена Карп'юк

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Упродовж минулої доби, 16 листопада, на Донбасі російські окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було. Втім вже з початку цієї доби, 17 листопада, під час бойових дій один наш військовий загинув. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Операції об’єднаних сил.

 

Минулої доби противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли українських позицій в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине.

Із мінометів 82-го та 120-го калібрів ворог обстрілював наших військових на Світлодарському напрямку поблизу Новолуганського, а також на Попаснянському напрямку в районі населеного пункту Вільний. Міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети противник застосував і на Приазов’ї, обстрілявши позиції підрозділів українських військ біля Широкиного.

В ході бойових дій протягом 16 листопада втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку цієї доби, ворог із мінометів 82-го калібру обстріляв позиції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Новотошківське та Жолобок. Біля останнього зафіксовано використання і мінометів калібру 120 мм. Окрім того, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники вели вогонь по захисниках Гнутового. Під час бойових дій 17 листопада загинув один український військовослужбовець.

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