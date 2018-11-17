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Львівський «Сокіл» здобув «бронзу» на чемпіонаті України з регбі

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 17 листопада, на стадіоні «Сокіл» у Львові відбувся матч чемпіонату України з регбі-15 серед чоловічих команд Суперліги, де у протистоянні зустрілись львівський «Сокіл» та столичний «Антарес». Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Матч завершився рахунком 34:25 на користь «Сокола». Відтак, набравши достатню кількість очків львів’яни не лише перемогли суперника зі столиці,  а й у підсумку вибороли «бронзу» чемпіонату України з регбі-15 серед чоловічих команд Суперліги.

Фото: управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА

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