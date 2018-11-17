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Львів’янка Марія Музичук не змогла пройти у фінал чемпіонату світу з шахів у Росії

Олена Карп'юк

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Марія Музичук не пройшла у фінал чемпіонату світу з шахів, програвши в 1/2 фіналу росіянці Катерині Лагно. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

Доля протистояння вирішилася на тай-брейку. Раніше спортсменки двічі зіграли внічию. Рахунок після двох партій був 1:1. На тай-брейку, який за регламентом складається з двох партій по 25 хвилин + 30 секунд/хід, росіянка виграла обидві партії.

Відтак у фіналі Лагно зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь, яка перемогла іншу росіянку, Олександру Костенюк, із результатом 1,5:0,5.

Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в російському Ханти-Мансійську.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Сестри Музичук відправляться до Росії на чемпіонат світу з шахів. Згодом вони пояснили, чому їдуть на чемпіонат світу в Росію.

Водночас у грудні 2017 року Анна Музичук відмовилася їхати до Саудівської Аравії на чемпіонат світу з шахів через вимоги носити абайю та утиски прав жінок.

Нагадаємо, нещодавно сестри Музичук здобули «срібло» Всесвітньої шахової олімпіади, яка відбувалася у Батумі (Грузія).

Фото: hortanoticias.com

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