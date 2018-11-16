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У потрійній ДТП на Львівщині травмувалось двоє іноземців

Олександр Косик

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Двоє іноземців травмовані внаслідок зіткнення трьох автомобілів у селі Нагірне Сколівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 листопада близько 14.35 на автодорозі «Київ-Чоп». Зіткнулись автомобілі «Сеат Кордоба», яким керував 22-річний іноземець, ВАЗ-21099, за кермом якого перебував 62-річной мешканець Турківського району та мікроавтобус «Мерседес Спринтер» під керуванням 27-річного мешканця Івано-Франківської області.

Внаслідок зіткнення водій автомобіля «Сеат» та його 19-річна пасажирка, також іноземка, отримали тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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