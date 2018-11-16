У Львові затримали «кишенькову» злодійку

У Львові поліцейські затримали зловмисницю, причетну до «кишенькової» крадіжки у маршрутці. Встановлено причетність затриманої раніше судимої львів’янки до щонайменше ще однієї крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

15 листопада до поліцейських з заявою про крадіжку звернувся 42-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що близько 18.00 під час проїзду у маршрутному таксі з кишені куртки було викрадено його мобільний телефон вартістю 1600 гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетна 30-річна львів’янка, котра раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за крадіжки. Також встановлено, що зловмисниця причетна до щонайменше ще однієї “кишенькової» крадіжки.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Зловмисниця затримана в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для неї міру запобіжного заходу.