У Львові відзначать переможців літературного конкурсу «Крилатий лев»

У Львові відзначать переможців ІІІ Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на найкращу книжку року «Крилатий лев» 2018. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, у перший місяць зими, 6 грудня, о 16.00 год. у Львівському історичному музею, що на пл. Ринок, 6, відбудеться вручення нагород ІІІ Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на найкращу книжку року «Крилатий лев» 2018.

Перша частина Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на найкращу книжку року «Крилатий Лев» 2018 завершилася. Авторитетне журі, у складі якого знані письменники і майстри слова: Мирослав Дочинець, Василь Стефак, Юрій Коваль, Надія Мориквас, Олег Фешовець, Надія Ковалик, Богдан Пастух, Ігор Держко та автор цих рядків назвало переможців.

Лауреатом першої премії за збірку філософсько-психологічних есеїв «Поза сценою українських революцій» та володарем спеціальної відзнаки видавництва «Астролябія» став Ігор Скрипник з Києва.

Друга премія і спеціальна відзнака часопису «Дзвін» присуджена Оксані Довгаль із Львівщини за збірку оповідань «Розмаїті історії Малого Міста».

Володарем третьої премії за історичний роман «Галицька Русь» став письменник із Житомирщини Олександр Кухарчук. У нього ще й спеціальна відзнака під назвою «Сеньйор», яка присуджується найкращому в конкурсі серед знаних письменників.

Диплом і спеціальну відзнаку інтернет-видання «Річ» отримає Елеонора Бельська з Кропивницького за збірку оповідань «Прокатай мене на мотоциклі».

До традиційної десятки, також увійшли, а отже отримають дипломи Конкурсу:

Андрій Коваленко з Києва за роман «Оранжевий годинник», львів’янин Василь Щеглюк за роман «На лезах любові», Наталія Котович з Волині за збірку короткої прози «Все на світі» — вона ж отримає спеціальну відзнаку для молодих авторів, умовно віком до тридцяти п’яти, Юрій Грицишин (Кірнос) зі Львова за повість «Вкрадена Я» (Асистент ангела), Ігор Топоровський з Тернопільщини за збірку новел «Під сузір’ям близнюків» та львів’янин Ігор Гавдьо за повість «Маленька баронеса».

До слова, твори переможної десятки будуть рекомендовані до опублікування в літературних часописах і збірниках, як і найкраща молодь — в спеціальних молодіжних числах часопису «Дзвін».