У Львові стартував фестиваль «Відкриваємо Падеревського»

Вже сьомий раз поспіль, незмінно у Львові розпочинається фестиваль «Відкриваємо Падеревського», що триватиме 16, 17,18 та 25 листопада у Львівській національній філармонії. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Коло шанувальників цієї визначної культурної події з року у рік шириться. Мистецькі події вже проходять не лише в Україні і Польщі, а й в інших країнах Європи та у США. Як відомі музиканти, метри, так і молоді, перспективні таланти вважають за честь брати участь у цьому грандіозному проекті.

Цьогоріч «Відкриваємо Падеревського» має особливий настрій, оскільки збігається з відзначенням 100-річчя Незалежності Польщі та 100-річчя Української Державності. Саме цим історичним датам буде присвячено виконання грандіозного польсько-українського оперного проекту «Повернення Манру», за єдиною оперою Яна Падеревського «Манру».

Репертуар, що звучатиме в рамках проекту задовольнить смаки найвибагливіших слухачів: Стравінський, Лятошинський, Шимановський, Скорик – митці, імена яких говорять самі за себе. До уваги гостей фестивалю буде представлена вражаюча прем’єра молодої зірки Любави Сидоренко «Білий Ангел. Дорога до «Solaris», натхненна творами видатного львів’янина Станіслава Лема.

25 листопада фестиваль представить унікальний концерт «Зі Львова до Голівуду», на якому звучатимуть твори Генрика Варса та Броніслава Капера – львівських композиторів, що творили музику для Голлівуду.

Даруватимуть фантастичну атмосферу та колосальне звучання на фестивалі «Відкриваємо Падеревського» справді зірковий склад музикантів, серед яких піаніст, композитор Марек Жебровський (США), знаменитий композитор Кшесімір Дембський (Польща), віолончеліст, диригент Анжей Бауер (Польща), артистичий директор цього фестивалю, піаністка Маріанна Гумецька (Україна) та багато інших.

Фестиваль «Відкриваємо Падеревського» – знакова подія у музичному просторі не лише Львова, України чи Польщі. Це дійство світового масштабу, яке залишить в пам’яті незабутні враження та емоції.

Організатори заходу – Польсько-Українська Фундація імені Ігнація Яна Падеревського з року в рік провадять колосальну роботу, результатом якої стала світова слава фестивалю.