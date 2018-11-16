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У багаторівневому паркінгу Victoria Gardens облаштують офіси

Наталя Дуляба

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На четвертому поверсі багаторівневого паркінгу ТРЦ Victoria Gardens, що на вул. Кульпарківській, 226-А, облаштують офіси. Відповідні містобудівні умови та обмеження ТзОВ «Європоліс проперті холдінг» видав сьогодні, 16 листопада, виконавчий комітет Львівської міської ради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, багаторівневий паркінг розташований поруч зі торгово-розважальним центром на земельній ділянці площею 8 га.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив ТзОВ «Європоліс проперті холдінг» облаштувати на четвертому поверсі паркінгу офіси.

Зазначимо, що це питання виконавчий комітет розглядав ще минулого тижня, однак тоді його перенесли через зауваження членів виконкому. Вони наголошували, що для відвідувачів такого великого торгово-розважального центру іноді не вистачає паркомісць, а те, що площа багаторівневого паркінгу зменшиться, не покращить цю ситуацію.

Своєю чергою представник компанії наголошував, що четвертий поверх паркінгу практично не використовують за призначенням, саме тому ці приміщення вирішили переобладнати під офіси.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl,ТзОВ «Європоліс проперті холдінг» зареєстроване в Києві. Його засновником є компанія «Велбург холдінгс лімітед» (Кіпр).

ТзОВ «Європоліс проперті холдінг» займається купівлею та продажем власного нерухомого майна. Розмір його статутного капіталу становить більше 208 мільйонів гривень.

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