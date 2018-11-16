Національна опера України покаже у Львові виставу «Дон Карлос»

Сьогодні, 16 листопада, на сцені Львівської національної опери виступить трупа Національної опери України (м. Київ). В рамках ХVII Міжнародного фестивалі оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької театр презентуватиме оперу Дж. Верді «Дон Карлос». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського оперного театру.

Постановка, здійснена Національною оперою України, вражає розкішними костюмами та зірковим складом виконавців.

Сергій Магера (бас), виконавець партії Філіппа ІІ, іспанського короля – відомий далеко за межами нашої держави, адже його виступи охоплюють широку географію – оперні сцени та концертні майданчики від Іспанії до Японії. Львівщина – батьківщина відомого співака, музичну освіту він здобував саме у Львові.

Партію сина короля, Дона Карлоса на Львівській сцені виконає Заслужений артист України тенор Сергій Пащук. У його репертуарі – понад 30 оперних партій в операх В.А.Моцарта, Дж. Верді, Ж.Бізе, Дж. Пуччіні, П.Чайковського та М.Лисенка.

Головні жіночі ролі Єлизавети Валуа та Принцеси Еболі в опері «Дон Карлос» виконають дві відомі українські співачки – Заслужена артистка України Вікторія Ченська (сопрано) та Народна артистка України Анжеліна Швачка (мецо-сопрано).

Сюжет опери «Дон Карлос» сповнений пристрастей: у боротьбі за владу, кохання руйнуються сімейні цінності та дружні зв’язки. Дія відбувається в Іспанії у 1560 р., і в опері використані розкішні королівські костюми.

Повна програма XVIІ Міжнародного фестивалю оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької за посиланням тут.