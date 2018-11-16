Львівський велопатруль завершив свій перший робочий сезон

Велопатруль завершив свій перший сезон, який тривав майже півроку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Понад півтори тисячі завдань виконали велопатрульні від початку своєї роботи, саме від 20 травня 2018 року. Інспектори на двоколісних патрулювали парки та центральну частину Львова.

Патрульні забезпечували проведення публічних заходів, оштрафували майже 900 порушників правил дорожнього руху, провели 98 евакуацій, розкрили грабіж, понад двісті постанов за порушення громадського порядку. А ще поліцейські виявляли осіб з наркотичними речовинами, підробленими документами, нетверезих водіїв, трьох осіб затримали за пропозицію неправомірної вигоди.