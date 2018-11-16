Львівських левів до Дня студента одягнуть у мантії

Завтра, 17 листопада, в честь цього Дня студента львівських левів на площі Ринок, а також найбільшого лева міста, який був встановлений до сторіччя ЗУНР, одягнуть у студентські мантії. Окрім того, у центрі міста організують флешмоб у вигляді буккросингу серед молоді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Однією із візиток нашого міста є мудрі, креативні, потужні студенти, які своїми знаннями і працею змінюють наше місто і нашу країну, рухають їх вперед та роблять успішнішими. Завтра ми маємо День студента, і вже традиційно студенти одягатимуть наших левів у мантії. Цього року вперше мантію приміряє і новий лев нашого міста, який присвячений бійцям Листопадового Чину. Це чудова традиція, яка зберігається роками. Від громади міста вітаю усіх студентів та бажаю завжди бути тим великим двигуном, який рухає наше місто вперед. А ми й надалі будемо запроваджувати цікаві та креативні проекти, які допоможуть молоді творити і розвивати свій потенціал», — зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

Цього року право першими одягнути мантію та академічну шапочку отримав найбільший лев міста, який був встановлений до сторіччя ЗУНР на вул. Городоцькій, 40. Опісля, Студентська рада одягне ще двох левів, які охороняють вхід до львівської Ратуші. Саме з цього офіційно розпочнеться святкування Міжнародного дня студента в місті.

«Завтра о 10.00 ми, спільно з колегами зі студентської ради Львова і Львівської міської ради, збираємось одягати у мантію найбільшого лева міста, який був встановлений до сторіччя ЗУНР. На мою думку, ми просто зобов’язані його посвятити у лави студентства. Після того, о 10.30, ми переодягнемо у мантії і двох менших левчиків біля міської Ратуші, та організуємо флешмоб у вигляді буккросингу серед молоді Львова, де буде хороша можливість обмінятися своїми улюбленими книгами, які є символом знань та мудрості», — розповів студентський мер Львова Олександр Николяк.

З його слів, студенти принесуть підписані книги з побажанням для людей, які візьмуть їх почитати. Після того, студент у мережі Facebook публічно повинен передати цю книгу далі, із закликаючим постом до читання.

«Завтрашні події присвячені до Дня студента, який відбувається вже понад десять років у Львові. Традиції не змінюються, а навпаки доповнюються, та підтримуються нові ідеї наших колег та молоді Львова загалом», — додав Олександр Николяк.

Зазначимо, щороку 17 листопада Студентська рада Львова приходить і одягає в мантію і академічну квадратну шапочку львівських левів, тим самим засвідчуючи їм свою повагу.

Додамо, що в понеділок, 19 листопада, в мерії відбудеться інавгурація студентського мера. Ним вдруге став Олександр Николяк.