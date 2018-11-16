Доба на Донбасі: поранено двох українських бійців

Минулої доби на Донбасі поранили двох українських військовослужбовців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Як зазначається, упродовж минулої доби, 15 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 8 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Шуми, Південне, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Павлопіль, Водяне та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Вільний, Шуми, Південне та Водяне. На опорні пункти наших військ біля Південного та Водяного противник також здійснював вогневий вплив із міномету 120-го калібру, а у районі хутора Вільний – з озброєння БМП-1.

У ході бойових дій два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, 15 листопада трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено та ще п’ятьох – поранено.