37 людей та собаки-рятувальники дві доби шукали зниклого дідуся

Рятувальники Стрийського району знайшли чоловіка, який пішов до лісу 13 листопада і пропав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

У середу, 14 листопада, о 21:17 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Ланівка Стрийського району ще 13 листопада пішов в ліс та заблукав чоловік, 1950 року народження. Зв’язок із заблукалим відсутній.

Рятувальники 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України та оперативна група Стрийського районного відділу провели роботи з пошуку заблукалого. Працівники ДСНС шукали заблукалого протягом 2-ох днів і 15 листопада о 13:40 год чоловіка було знайдено місцевими мешканцями.

Загалом до пошуків було задіяно 20 рятувальників, 2 собаки пошуково-рятувальної групи ДСНС, 5 працівників поліції та 12 небайдужих місцевих мешканців.

Потерпілий медичної допомоги не потребував.