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У Рудно незабаром з'явиться ЦНАП

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У смт. Рудно на вул. Грушевського, 55 відкриють Центр надання адміністративних послуг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

До кінця цього року планують завершити внутрішні роботи, а наступного — виконати усі зовнішні роботи і відкрити офіс. Також зараз тривають роботи зі створення ЦНАП і в смт. Брюховичі та м.Винники.

«Мешканець має витрачати мінімум часу і отримувати якісний сервіс. Тому в кожному районі міста ми відкрили Центр надання адміністративних послуг, який працює за єдиним стандартом роботи. Торік ми пішли далі і відкрили офіс у віддаленому районі — Рясному. Тепер тривають роботи зі створення ЦНАП для мешканців, які проживають в Рудно, Винниках та Брюховичах. Ці офіси матимуть такий самий функціонал роботи, що й інші наші Центри», — каже директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.

З її слів, подати звернення, записатись на прийом до посадовця, подати заяву на отримання адміністративної послуги й отримати її результат, оформити паспорт — все це буде доступно й у новому офісі ЦНАП в Рудно.

Так, 1-й поверх будівлі буде призначений для надання всього комплексу послуг мешканцям — ЦНАП та приймальні селищної ради Рудно. Також передбачені послуги міграційної служби з можливістю оформлення паспортів. А 2-й поверх передбачено використовувати для різних зустрічей і навчань, тобто він стане публічним простором.

До кінця року планують завершити внутрішні роботи й отеплити приміщення, а вже з наступного року — виконати зовнішні роботи, зокрема зробити фасад і провести благоустрій території. Загальна вартість робіт зі створення ЦНАП в Рудно становить 5,6 млн. грн. Замовником робіт є Залізнична районна адміністрація, виконавцем — ТзОВ «Економбуд-ЛВ».

Довідка

У кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг. Зокрема: на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини, 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Генерала Чупринки, 85 (Франківський район). У центрі Львова — на пл. Ринок, 1.

Графік роботи ЦНАП: понеділок-вівторок: 09.00 год. — 18.00 год. середа — четвер: 09.00 год. — 20.00 год. п’ятниця: 09.00 год. — 17.00 год. субота: 09.00 год. — 16.00 год.

Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 297−57−95, e-mail: service_center@citylviv.gov.ua; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради: http://city-adm.lviv.ua/services.

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