У Моршині триває реконструкція каналізаційних очисних споруд

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на території міста Моршин тривають роботи з реалізації природоохоронного заходу «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Моршин Львівської області (коригування)». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Захід спрямований на проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд потужністю 5 тис м3 на добу для покращення якісної очистки стоків і виключення скиду забруднення стічних вод у річку Бережниця, басейн р. Дністер.

Результатом впровадження проекту буде забезпечено ступінь очистки стічних вод до нормативних вимог, проведення робіт із переобладнання споруди повної біологічної очистки під аеротенк з дрібнобульбашковою аерацією, що сприятиме зменшенню концентрації забруднень у стічних водах перед їх скидом у річку Бережниця.

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на зазначений захід у 2018 році виділено 1000,0 тис гривень.