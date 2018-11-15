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У Моршині триває реконструкція каналізаційних очисних споруд

Дарина Смеречанська

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За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на території міста Моршин тривають роботи з реалізації природоохоронного заходу «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Моршин Львівської області (коригування)». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Захід спрямований на проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд потужністю 5 тис м3 на добу для покращення якісної очистки стоків і виключення скиду забруднення стічних вод у річку Бережниця, басейн р. Дністер.

Результатом впровадження проекту буде забезпечено ступінь очистки стічних вод до нормативних вимог, проведення робіт із переобладнання споруди повної біологічної очистки під аеротенк з дрібнобульбашковою аерацією, що сприятиме зменшенню концентрації забруднень у стічних водах перед їх скидом у річку Бережниця.

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на зазначений захід у 2018 році виділено 1000,0 тис гривень.

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