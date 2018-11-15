У Львові відбудеться концерт першого Міжнародного молодіжного симфонічного оркестру «Україна-Польща»

У Львові 19 листопада відбудеться концерт-презентація першого Міжнародного молодіжного симфонічного оркестру «Україна-Польща». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вперше в історії України та Польщі під Патронатом Міністра культури України Євгена Нищука за ініціативи Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької створять Міжнародний молодіжний симфонічний оркестр «Україна-Польща».

Проект покликаний спільними зусиллями музичних шкіл репрезентувати в найбільших містах України, Польщі та Європи високий професійний рівень дитячого виконавства в сфері оркестрового музикування. В України є 4 унікальні професійні осередки дитячої музичної творчості – середні спеціалізовані навчальні заклади: Київська, Одеська, Харківська та Львівська школи. Їх діяльність впродовж XX-го та нового XXI-го століть принесла вагомі здобутки на національному та світовому рівнях музичної культури.

Для проведення мистецького проекту буде залучено найяскравіших представників мистецьких шкіл наших країн.

Реалізація цьогорічного історичного проекту запланована на 13-19 листопада у залі Львівської обласної філармонії.

Концерт відбудеться 19 листопада о 18.00 год. в Концертному залі ім. С. Людкевича Львівської обласної філармонії. Цьогорічний етап проекту проходить за підтримки та фінансування Українського Культурного Фонду.

На Концерт-презентацію, де кожен може стати свідком історичної події – створення першого Міжнародного молодіжного симфонічного оркестру, запрошують усіх охочих.