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У Львові відбудеться безкоштовний міжнародний семінар з ділової гостинності

Олександр Косик

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У Львові у готелі «Bank Hotel» (вул. Листопадового Чину, 8) 22 листопада о 14.00 год відбудеться міжнародний семінар «Тренди та співпраця у сфері ділової гостинності». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

До участі у семінарі запрошують Почесних Амбасадорів Львова, організатори конференцій, конференц-менеджери готелів та конференц-залів, а також надавачі послуг у цій сфері.

Програма семінару:

13.30−14.00 Реєстрація.

14.00−14.45 Крістін Граф (маркетинг-спеціаліст, США) та Гретчен Хол (керівник Little Rock Convention and Visitors Bureau, США) — панельна дискусія про місцеве співробітництво задля залучення міжнародних зустрічей.

14.45−15.25 Ігор Ковачевіч (керівник Convention Bureau — NTO, Сербія) — Інтелектуальний капітал як рушійна сила дестинації — роль конгрес-амбасадорів.

15.25−15.50 Кава-перерва.

15.50−16.30 Гретчен Хол — Тренди та партнерство в індустрії ділової гостинності.

16.30−16.40 Закриття.

Зареєструватися можна за посиланням: https://goo.gl/forms/X4H1RjIAc1LlBdcv1.

Реєстрація на захід завершується 18 листопада.

Мова семінару — англійська. Участь у заході безкоштовна. Організатор залишає за собою право відбору учасників.

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