На Львівщині створять онлайн платформу із вакансіями для молоді

На Львівщині хочуть створити онлайн щоденнник можливостей для молоді та напрацює механізм створення онлайн платформи для висвітлення інформації про відкриті вакансії та стажування молоді у роботодавців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Власне, нині у Львівській обласній державній адміністрації відбувся круглий стіл: «Перше робоче місце в умовах трудової міграції української молоді за кордон». Участь у якому, зокрема, взяли молодіжні громадські організації, Львівський обласний центр зайнятості, профтехосвіта, тощо. Присутні порушили питання реального стану речей на ринку молодіжного працевлаштування та трудової міграції.

«Питання трудової міграції особливо серед молоді є дуже актуальним і має стати поштовхом до того, щоб ми працювали над цією проблемою системно, зокрема в частині створення сприятливих умов працевлаштування та якісних робочих місць. Важливо при цьому, моніторити та аналізувати, яким чином змінюється ситуація у цьому питанні. Сьогодні тут присутні роботодавці, громадські організації та представники державних установ, профспілки, освіта та інші. Ми повинні діяти на випередження», – зазначив директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики Андрій Ковальський.

Окрім того, під час дискусії учасники розглянули актуальні молодіжні програми працевлаштування та напрацювали спільний план дій у напрямку збалансованого ринку праці.

За словами Андрія Ковальського, згідно з опитування Міністерства молоді та спорту України «Молодь України-2017», 25,8% опитаної молоді має вищу освіту, 47,2% опитаних мають роботу, 51,4% працевлаштованих мають роботу за місцем проживання, а 54,3% молоді працює в обласному центрі.

Також 45,5% молоді вважає, що отримана ними освіта дає можливість їм розвиватись у трудовій сфері. Понад 30% готові відкривати власний бізнес.

Серед ТОП – 3 найпривабливіших професії для молоді у 2017 році: бізнесмен – 45,2%, юрист- 36,1%, IT-спеціаліст 31,2%.

У межах круглого столу присутні спілкувались про комплексні рішення та напрацювання спільного плану дій задля недопущення відтоку кадрів за кордон, зокрема трудової міграції української молоді.

«Для того, щоб змінювати свідомість нашої молоді, учнів та школярів ми хочемо розширити нашу інформаційну кампанію, яка, окрім бордів та листівок, буде підкріплена й відеороликом. Його ми хочемо демонструвати у школах та навчальних закладах. Мета – висвітлити реальні труднощі та проблеми, з якими стикаються люди, які вирішили працювати за межами нашої держави. Окрім того, у ролику хочемо підкреслити усі позитивні сторони і переваги праці на Львівщині. Продемонструвати молоді успішних львів’ян та їхні історії успіху», – розповів модератор зустрічі, голова молодіжноі ради ОПЛ Олег Долінський.

За результатами круглого столу створено робочу групу, яка працюватиме над активізацією дуальної освіти в області, інформаційною кампанією, створить так званий онлайн щоденнник можливостей для молоді та напрацює механізм створення онлайн платформи для висвітлення інформації про відкриті вакансії та стажування молоді у роботодавців. Окрім цього, група працюватиме над ідеєю створення бізнес платформи.