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У Червонограді затримали наркоторговця

Дарина Смеречанська

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У  Червонограді на «гарячому» затримано 39-річного наркоторговця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні  кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів).

На даний час у провадженні призначено судові експертизи.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.

За вчинення інкримінованого злочину правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

 

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