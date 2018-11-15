У Червонограді затримали наркоторговця

У Червонограді на «гарячому» затримано 39-річного наркоторговця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів).

На даний час у провадженні призначено судові експертизи.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.

За вчинення інкримінованого злочину правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.