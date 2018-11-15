Тестя, який застрелив зятя, взяли під домашній арешт

Тестеві, який під час конфлікту вбив свого 35-річного зятя, обрали запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, подія сталася 10 листопада у будинку 62-річного мешканця Кам’янка-Бузького району. Встановлено, що під час раптового конфлікту із 35-річним зятем, тесть витягнув саморобного пістолета та вистрілив родичу у спину. Поранення виявились несумісними із життям, потерпілий помер. Як з’ясувалось, причиною трагедії стали тривалі неприязні стосунки між чоловіками.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Слідчим суддею Кам’янка-Бузького районного суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває, у провадженні призначено судові експертизи, проводяться слідчі дії.