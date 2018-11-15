Сьогодні – Міжнародний день відмови від куріння

Щорічно у третій четвер листопада відзначається Міжнародний день відмови від паління. Метою Дня є активні дії, спрямовані на зниження поширеності цієї згубної залежності, пошук нових шляхів впливу на самосвідомість осіб, що палять. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Паління належить до числа найбільш поширених шкідливих звичок в більшості країн світу. Деякі люди не усвідомлюють всієї тяжкості наслідків від вживання тютюну для власного організму, а також для здоров’я своїх дітей. Щорічно від причин, пов’язаних з палінням, передчасно помирає більше людей, ніж від дорожньо-транспортних пригод, вживання наркотиків або СНІДу. Усі розвинені країни світу ведуть активну боротьбу з поширенням куріння на державному рівні та позитивно оцінюють результати, яких вдається досягти. Так, деякі країни, наприклад, Австралія, Нова Зеландія, Велика Британія, задекларували свої наміри стати вільними від тютюну (менше 5% курців) вже впродовж 30-х років нашого століття.

Згідно Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS), станом на 2017 рік 23,0% українців (8,2 млн. осіб), з них 40,1% чоловіків та 8,9% жінок, є теперішніми споживачами тютюнових виробів; 7,3% некурців (2 млн. осіб) зазнавали впливу тютюнового диму вдома, а 10,5% некурців – на робочому місці.

Паління є провідним чинником розвитку хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ) та хронічного бронхіту. Майже 99% всіх хворих на рак легенів у світі – курці зі стажем від п’яти років і вище.

За даними експерта департаменту охорони здоров’я з пульмонології Надії Рудницької, у Львівській області на обліку перебуває 19138 хворих на ХОЗЛ (9,42 на 1000 дорослого населення). Протягом 2017 року діагноз ХОЗЛ було вперше встановлено 1400 пацієнтам. Також на обліку перебуває 38523 особи з хронічним бронхітом (18,9 на 1000 дорослого населення), з них – 2326 нових випадків захворювання за минулий рік.

Серйозну загрозу становить поширення новітніх продуктів (електронні сигарети, IQOS), що просуваються тютюновими корпораціями, а також згубна мода на куріння кальяну.

В Україні також небезпечної популярності набувають е-сигарети, які через цілковиту доступність та неврегульований продаж становлять особливу загрозу для дітей і підлітків – майже кожен п’ятий український школяр у віці 13-15 років (18,4%) є теперішнім курцем е-сигарет. Результати досліджень свідчать, що використання електронних сигарет затягує процес відмови від куріння та знижує шанси на успіх, підвищує ризик почати курити звичайні сигарети, збільшує ризик серцево-судинних, онкологічних, легеневих захворювань, створює загрозу травматизму (е-сигарети вибухають!) та отруєнь рідиною для заправки.

В Україні протягом останніх чотирьох років ведеться активна робота з метою затвердження законопроекту Про внесення змін до деяких Законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Він передбачає оновлення медичних попереджень на пачках сигарет, заборону тютюнових виробів з характерним смаком та ароматизаторами, регулювання вмісту, маркування та продажу електронних сигарет, повну заборону реклами тютюну в інтернеті тощо.

Пам’ятайте!

– Безпечних тютюнових виробів не існує

– Половина споживачів тютюнових виробів помре від викликаних курінням хвороб

– Чверть курців помре у віці до 80 років, при цьому якість життя буде нижчою

– Припинення куріння працює, тоді як зменшення споживання тютюнових виробів не знижує ризику захворювань