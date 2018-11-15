ОСТАННІ НОВИНИ

Синоптики прогнозують українцям теплу зиму

Олена Карп'юк

|

Зима в Україні цього року буде теплою: у грудні і січні на більшості територій середньомісячна температура буде плюсовою. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

 

«Наш прогноз на місяць – аномалія температури, відхилення від норми. Зима буде теплою. Середня за місяць температура у грудні може бути на 1-2 градуси вищою, ніж вона була на початку цього століття. Вона буде додатна на території України. Це десь від +3-4 у Сумській і Чернігівській областях до +6-7 градусів на півдні України і Закарпатті», – розповіла завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідницького гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Січень, за її словами, буде ще теплішим.

«Середня температура січня може бути на 2-3 градуси вище кліматичної норми. Якщо раніше це було від -3 на півночі до +3 на півдні, то цього року очікуємо, що середня за місяць температура в Україні може бути додатна. Лише в північних і північно-східних областях залишиться від’ємною. Це від -1 в Чернігівській, Сумській областях до +5 і вище на півдні», – зазначила Віра Балабух.

Загалом середня температура взимку має бути на 2 градуси вищою за норму. Також Балабух додала, що наразі не можливо спрогнозувати, чи чекати снігу на новорічно-різдвяні свята.

«Але при такій температурі, як очікується, це зрозуміло, що, якщо опади і будуть, то на півдні це буде у вигляді дощу, а в північних – у вигляді мокрого снігу, снігу. Бо досить високі температури», – пояснила метеорологиня.

Нагадаємо, у вересні метеорологи прогнозували, що українців чекає найтепліша за 30 років зима.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

Доросла аритмія дитячого серця
Вероніка РОЙ
Доросла аритмія дитячого серця

Інформаційні хвилі щодо реорганізації чи ліквідації медичних закладів у Львівські області не вщухають уже впродовж трива...

Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині

Популярна роздрібна мережа планує поширити на наш регіон проект «Дерево життя», який був підтриманий покупцями по всій к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...