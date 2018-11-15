Синоптики прогнозують українцям теплу зиму

Зима в Україні цього року буде теплою: у грудні і січні на більшості територій середньомісячна температура буде плюсовою. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

«Наш прогноз на місяць – аномалія температури, відхилення від норми. Зима буде теплою. Середня за місяць температура у грудні може бути на 1-2 градуси вищою, ніж вона була на початку цього століття. Вона буде додатна на території України. Це десь від +3-4 у Сумській і Чернігівській областях до +6-7 градусів на півдні України і Закарпатті», – розповіла завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідницького гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Січень, за її словами, буде ще теплішим.

«Середня температура січня може бути на 2-3 градуси вище кліматичної норми. Якщо раніше це було від -3 на півночі до +3 на півдні, то цього року очікуємо, що середня за місяць температура в Україні може бути додатна. Лише в північних і північно-східних областях залишиться від’ємною. Це від -1 в Чернігівській, Сумській областях до +5 і вище на півдні», – зазначила Віра Балабух.

Загалом середня температура взимку має бути на 2 градуси вищою за норму. Також Балабух додала, що наразі не можливо спрогнозувати, чи чекати снігу на новорічно-різдвяні свята.

«Але при такій температурі, як очікується, це зрозуміло, що, якщо опади і будуть, то на півдні це буде у вигляді дощу, а в північних – у вигляді мокрого снігу, снігу. Бо досить високі температури», – пояснила метеорологиня.

Нагадаємо, у вересні метеорологи прогнозували, що українців чекає найтепліша за 30 років зима.