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Мешканцю Самбірщини, який встромив ножа у живіт своєму товаришу, «світить» до 8 років тюрми

Олена Карп'юк

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7 листопада цього року нетверезий мешканець села Корналовичі, що на Самбірщині, встромив своєму товаришу ножа у живіт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що під час раптового конфлікту 32-річний нетверезий місцевий мешканець наніс 54-річному односільчанину удар ножем у живіт. Внаслідок цього потерпілого госпіталізували до Самбірської центральної районної лікарні із проникаючим пораненням черевної стінки.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України, також йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За вчинене йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Крім цього, Самбірський міськрайонний суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Наразі триває досудове розслідування.

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