Майже 20 вулиць Львова залишились без води

Сьогодні, 15 листопада, через витоки та ремонт мереж мешканцям близько 20 вулиць тимчасово призупинили подачу холодної і гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Через витік на вул. Зборівській, 5 орієнтовно до 16:00 год. холодної води не матимуть мешканці таких вулиць:
- вул. Бахматюка;
- вул. Винниківська;
- вул. Дріжджова;
- вул. Зборівська;
- вул. Кінцева;
- вул. Милорадович;
- вул. Січнева.
У зв’язку з ремонтом мережі гарячого водопостачання без води до 17:00 год. будуть жителі таких вулиць:
- вул. Вашингтона;
- вул. Лисеницька;
- вул. Медової Печери;
- вул. Пасічна;
- вул. Шафарика;
- вул. Ярошинської.
Також до 18:00 год. гарячу воду не отримуватимуть:
- вул. Медової Печери, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 39, 39а, 36, 38, 38а, 67, 69;
- вул. Пасічна, 38, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 70, 89;
- вул. Майорівка, 1, 3;
- вул. Лисеницька, 4, 6, 9, 11, 11а, 13;
- вул. Вашингтона, 21;
- вул. Пасічна, 88, 90, 92, 96, 98, 102, 104.
Олена Карп'юк