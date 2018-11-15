Майже 20 вулиць Львова залишились без води

Сьогодні, 15 листопада, через витоки та ремонт мереж мешканцям близько 20 вулиць тимчасово призупинили подачу холодної і гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Через витік на вул. Зборівській, 5 орієнтовно до 16:00 год. холодної води не матимуть мешканці таких вулиць:

вул. Бахматюка;

вул. Винниківська;

вул. Дріжджова;

вул. Зборівська;

вул. Кінцева;

вул. Милорадович;

вул. Січнева.

У зв’язку з ремонтом мережі гарячого водопостачання без води до 17:00 год. будуть жителі таких вулиць:

вул. Вашингтона;

вул. Лисеницька;

вул. Медової Печери;

вул. Пасічна;

вул. Шафарика;

вул. Ярошинської.

Також до 18:00 год. гарячу воду не отримуватимуть: