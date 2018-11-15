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Майже 20 вулиць Львова залишились без води

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 15 листопада, через витоки та ремонт мереж мешканцям близько 20 вулиць тимчасово призупинили подачу холодної і гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Через витік на вул. Зборівській, 5 орієнтовно до 16:00 год. холодної води не матимуть мешканці таких вулиць:

  • вул. Бахматюка;
  • вул. Винниківська;
  • вул. Дріжджова;
  • вул. Зборівська;
  • вул. Кінцева;
  • вул. Милорадович;
  • вул. Січнева.

У зв’язку з ремонтом мережі гарячого водопостачання без води до 17:00 год. будуть жителі таких вулиць:

  • вул. Вашингтона;
  • вул. Лисеницька;
  • вул. Медової Печери;
  • вул. Пасічна;
  • вул. Шафарика;
  • вул. Ярошинської.

Також до 18:00 год. гарячу воду не отримуватимуть:

  • вул. Медової Печери, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 39, 39а, 36, 38, 38а, 67, 69;
  • вул. Пасічна, 38, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 70, 89;
  • вул. Майорівка, 1, 3;
  • вул. Лисеницька,  4, 6, 9, 11, 11а, 13;
  • вул. Вашингтона, 21;
  • вул. Пасічна, 88, 90, 92, 96, 98, 102, 104.

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