Львівщину відвідала шведська військова делегація

Міжнародний центр миротворчості та безпеки (МЦМБ) сьогодні, 15 листопада, відвідала делегація Збройних сил Королівства Швеції на чолі із начальником підготовки та розвитку шведських збройних сил генерал-лейтенантом Йоханом Свенссоном. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного у Львові.

Високоповажні гості ознайомились із системою підготовки підрозділів в МЦМБ, навчальною матеріально-технічною базою та інфраструктурою полігону.

Разом із начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком вони обговорили питання діяльності шведських інструкторів у складі сил операції «Unifier», а також окремі аспекти співпраці в рамках процесу підготовки підрозділів Збройних Сил України із залученням іноземних інструкторів.

Фото: Академія