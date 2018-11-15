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Львівщину відвідала шведська військова делегація

Дарина Смеречанська

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Міжнародний центр миротворчості та безпеки (МЦМБ) сьогодні, 15 листопада, відвідала делегація Збройних сил Королівства Швеції на чолі із начальником підготовки та розвитку шведських збройних сил генерал-лейтенантом Йоханом Свенссоном. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного у Львові.

 

Високоповажні гості ознайомились із системою підготовки підрозділів в МЦМБ, навчальною матеріально-технічною базою та інфраструктурою полігону.

Разом із начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком вони обговорили питання діяльності шведських інструкторів у складі сил операції «Unifier», а також окремі аспекти співпраці в рамках процесу підготовки підрозділів Збройних Сил України із залученням іноземних інструкторів.

Фото: Академія

 

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