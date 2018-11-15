До Львова з'їдуться близько 200 бодібілдерів з різних куточків України

До Львова 18 листопада з’їдуться провідні культуристи та фітнесисти країни, щоби позмагатися на Чемпіонаті України за версією федерації WABBA. Атлети матимуть змогу поборотися за призовий фонд у розмірі 30 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Також найкращі спортсмени отримають право представити збірну України у Португалії на найпрестижнішому змаганні року WABBA INTERNATIONAL «MR. & MS. UNIVERSE», що відбудеться 24 листопада.

«Надзвичайно приємно, що Чемпіонат України буде проводитися у Львові. Ми вже бачили і знаємо цю організацію, як вона проводиться свої заходи. Підтримувати будемо однозначно і на наступний рік у нас є досить цікаві плани — це проведення Чемпіонату Світу у нашому місті. Від нас буде максимальна підтримка”, — Антон Нікулін, начальник управління молоді та спорту ЛМР.

Загалом мірятись красою м’язів будуть близько 200 атлетів з усіх куточків України. Змагання відбуватиметься у ростових та вікових категоріях жінок і чоловіків. Особливо цікавий чемпіонат тим, що на ньому можна побачити як атлетів-початківців, так і професіоналів.

Зокрема, до Львова приїдуть знамениті спортсмени: В’ячеслав Волосов, Абсолютний чемпіон Світу WABBA 2018 року серед професіоналів з бодібілдингу, Анна Мірон, чемпіонка Світу WABBA 2018, категорія бікіні, Сергій Черняк, Абсолютний чемпіон Європи WABBA 2018 року з бодібілдингу, Анастасія Самойлович, Абсолютна чемпіонка Європи WABBA 2018 року, категорія бікіні.

Честь міста-господаря чемпіонату представлятимуть: Лілія Яцишин, чемпіонка Європи WABBA 2018 року, категорія «моделб’юті», Сергій Климчук, бронзовий призер чемпіонату Європи WABBA 2018, категорія «менсфізік», та Мар’яна Лопушанська, переможниця Ms. Universe 2017 року, категорія «моделб’юті».

«Із року в рік ми бачимо стрімкий розвиток фітнес-індустрії в Україні. Відтак, щосезону стає все більше охочих виступити на змаганнях та продемонструвати свої результати. Окрім того, критерії участі у змаганнях за останні роки стали суттєво простішими. Різноманітність категорій дозволяє виходити на сцену учасникам з різною підготовкою, зокрема, це стосується категорій модельного фітнесу», — розповів президент федерації WABBA Святослав Шеремета.

Змагання відбудуться 18 листопада, з 12.00 до 21.00 год, у концерт-холі «Малевич», що за адресою: пр. В. Чорновола, 2.