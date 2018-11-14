Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сьогодні оновлений турбогенератор пройшов усі експрес-випробування та був введений у експлуатацію. Це – черговий внесок добротвірських енергетиків в енергозалежність країни та зростання ефективності підприємства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДТЕКу.

«Щодня наші працівники працюють на достатню потужність станції для того, щоб забезпечити регіон електроенергією та теплом. Як наслідок – станційне обладнання зношується та потребує оновлення і поточного обслуговування. Саме тому ми запланували і вчасно провели ремонт турбіни. Його вартість склала 2,6 млн грн», – говорить директор ДТЕК Добротвірської ТЕС Олег Таращук.

Під час ремонту замінили дефектні ділянки бандажів ротора високого тиску, обстежили ротор низького тиску, що продовжить термін експлуатації і надійність роботи обладнання. Також замінили комплект кілець кінцевих ущільнень та їхніх пружин вала ротора, зробили ремонт оливосистеми турбогенератора та ремонт системи паророзподілу. Окрім того, відремонтували насосне устаткування турбогенератора, арматуру високого, середнього, низького тиску та фільтрів турбогенератора, вакуумну системи і систему регенерації тощо.

«Разом з ремонтом ми провели експрес-випробування і спостерігаємо покращення основних технічних показників. Все це важливо, адже дозволить підвищити потужність та економічність роботи турбіни», – зауважив заступник головного інженера станції з ремонту Михайло Веретельник.

Це вже дев’ятий масштабний ремонт устаткування, виконаний на ДТЕК Добротвірській ТЕС у 2018 році. До кінця року планується здійснити капітальний ремонт енергоблоку № 7. Все це спрямовано на підвищення потужності роботи основного обладнання, а разом з тим – стабільність і надійність роботи ТЕС, а значить і безперебійність енергопостачання країні, регіону, промисловості, мешканцям.

ДТЕК Добротвірська ТЕС – ключовий виробник електроенергії в Західній Україні. Електроенергія, що виробляється на станції, може передаватись на експорт до Польщі. Встановлена потужність ТЕС складає 510 МВт. Станція – найбільший роботодавець селища Добротвір і Кам’янка-Бузького району; кількість працівників – близько 1 тис. чол. ДТЕК Добротвірська ТЕС як відокремлений підрозділ ДТЕК Західенерго – в числі найбільших платників податків Львівщини; з 2012 року до червня 2018 року станція перерахувала до бюджетів усіх рівнів 743 млн грн. Загальні соціальні інвестиції ДТЕК у Львівську область з 2011 по 2017 роки склали 40 млн грн.; вони охоплюють напрямки: енергоефективність, охорона здоров’я, соціально значуща інфраструктура, розвиток бізнес-середовища, підвищення активності громад.

Довідка

ДТЕК – стратегічний холдинг, що розвиває бізнес в енергетичній галузі. На підприємствах компанії працюють 73 тис. осіб. Генеральний директор ДТЕК – Максим Тімченко.

Підприємства ДТЕК ведуть видобуток вугілля і природного газу, виробляють електроенергію на станціях теплової та відновлюваної енергетики, постачають тепло і електроенергію кінцевим споживачам і надають енергосервісні послуги. Безпосереднє управління виробничими підприємствами в кожному з напрямків бізнесу здійснюють операційні компанії.

Виробничі показники ДТЕК за 2017 рік: видобуток вугілля – 27,7 млн тонн, видобуток природного газу посилання – 1 655 млн куб. метрів, виробництво (відпуск) електроенергії – 37,1 млрд квт∙год, з яких 637,8 млн кВт г забезпечили станції відновлюваної енергетики; передача електроенергії по мережах – 43,2 млрд кВт∙год.

Входить до складу фінансово-промислової групи СКМ, акціонером якої є Рінат Ахметов.

Додаткова інформація: www.dtek.com.