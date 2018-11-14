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За вчинення криміналу на Львівщині розшукують 39-річного самбірчанина

Олександр Косик

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Правоохоронці розшукують зловмисника з Самбора. Про це Львівському порталу повідомили у  відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, розшукують Манжоса Віталія Сергійовича, 21.04.1979 р.н., мешканця м. Самбір, вул. Симоненка, 10-А/1.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99,  221-09-99, або 102.

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