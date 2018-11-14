Вночі на площі Двірцевій двоє чоловіків пограбували мешканця Волинської області

У Львові поліцейські затримали двох зловмисників, які на площі перед Головним залізничним вокзалом зловмисники заволоділи грошима та документами мешканця Волинської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

У відомстві повідомляють, що сьогодні, 14 листопада, вночі до правоохоронців за допомогою звернувся 31-річний мешканець Волинської області. Чоловік повідомив, що 13 листопада близько 23.30 на площі Двірцевій у Львові двоє невідомих чоловіків заволоділи його грошима у сумі чотириста доларів США та паспортом.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетні 24-річний мешканець Сумщини та 18-річний мешканець Чернівецької області.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міри запобіжних заходів.